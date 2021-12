Bruxelles: en burn-out, le bourgmestre de Forest pourrait devoir dépendre de la mutuelle

En congé de maladie depuis novembre 2020, le maïeur bruxellois Stéphane Roberti (Ecolo) perçoit toujours l’intégralité de son traitement. Selon une étude demandée par la commune, ce dernier ne devrait pourtant plus être payé à plein-temps.

Voici un peu plus d’un an que la commune de Forest n’a plus de bourgmestre en titre. Depuis novembre 2020, Stéphane Roberti (Ecolo) est couvert par un certificat médical pour burn-out. Il perçoit toujours pourtant l’intégralité de son traitement de maïeur. En revanche, sa remplaçante, Mariam El Hamidine (Ecolo), conserve ses émoluments d’échevine inchangés. Une analyse juridique demandée par la commune à un cabinet d’avocats pourrait toutefois changer la donne. Relayée ce mardi soir par la Libre, la conclusion des auteurs est que Stéphane Roberti devrait percevoir une indemnité de la mutuelle durant la durée de sa maladie. Le Soir a aussi pu se procurer ce document de onze pages.