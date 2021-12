Coupe de la Ligue: trop fort pour Sunderland, Arsenal file en demies (vidéos)

Les deux comparses de l’attaque en ont bien profité, marquant 4 buts.

Les deux premiers n’étaient guère spectaculaires, Nketiah reprenant de près et du genou un ballon repoussé par le gardien pour le 1-0 (17e) et alors que Pépé a trouvé les filets sur un tir dévié (2-0, 27e).

Mais les deuxième et troisième buts de l’international Espoirs anglais (17 sélections, 16 buts), d’une déviation de l’extérieur du droit (3-1, 49e) et d’un coup du foulard, sur un centre de Pépé (4-1, 58e), étaient de fort belle facture.

Arsenal avait de quoi rire un peu jaune face au match de Nketiah qui devrait quitter le club gratuitement à la fin de la saison.

Mais en toute fin de match, un autre très grand espoir du club, Charlie Patino, est venu leur mettre du baume au coeur en marquant le 5e but (5-1, 90+1).

L’entraîneur Mikel Arteta regrettera sans doute le relâchement dans le repli défensif qui a permis au 3e de League One (D3) de réduire le score par Nathan Broadhead, après une belle remontée de balle rapide (2-1, 31e).

Mais le bilan reste largement positif puisque les Londoniens seront bien dans le dernier carré, tout début janvier.

La Ligue anglaise de football (EFL) a été appelée à faire disputer cette année les demies sur un match sec et non en aller-retour, pour alléger le calendrier, mais aucune décision en ce sens n’a été prise pour le moment.

Le match aller des demi-finales est prévu les 4 et 5 janvier et le retour une semaine plus tard.