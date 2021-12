Et si nous avions en nos mains le Bob pour un réveillon par temps de covid

Et voilà la dinde de Noël coincée entre des contaminations en baisse et un risque d’explosion à la verticale en cas d’attaque d’omicron. Alors quid ? On la mange tout seul ? On la met au réfrigérateur ? On en fait une orgie, non masqués, dans un espace clos, histoire de dire enfin au gouvernement, aux experts, aux vaccins, à Yves Van Laethem et à Frank Vandenbroucke d’aller se faire voir avec leur virus ? À deux jours du réveillon de Noël et à une semaine du Nouvel An, il y a peut-être une autre petite stratégie à jouer en conciliant confiance, prudence et intelligence.