Jupiler Pro League - Le refinancement du Standard estimé entre 10 et 15 millions par son président (PRESS)

Bruno Venanzi dit avoir reçu trois offres de différents investisseurs prêts à renflouer les caisses du Standard via la société de conseil PwC, et en attendre encore deux. "Dès réception de celles-ci, début janvier, on les mettra toutes sur la table et on choisira celle qui colle le mieux à mes priorités pour finaliser l'opération de recapitalisation fin janvier. Un deal sera alors déjà bouclé. Il ne restera que des détails à la marge à finaliser."

François Fornieri, le patron de Mithra, ne fait pas partie du tour de table, explique encore le président du Standard, selon qui les investisseurs sérieux intéressés veulent au moins une parité des parts dans le club.