Le refinancement du Standard estimé entre 10 et 15 millions par Bruno Venanzi

Le président du Standard Bruno Venanzi estime le refinancement du club de football liégeois à entre 10 et 15 millions, selon les déclarations de ce dernier dans L’Echo mercredi. À moyen terme, l’homme fort du RSCL mise sur la formation des joueurs et est prêt à confier la gestion financière et sportive du club à quelqu’un d’autre.

Bruno Venanzi dit avoir reçu trois offres de différents investisseurs prêts à renflouer les caisses du Standard via la société de conseil PwC, et en attendre encore deux. « Dès réception de celles-ci, début janvier, on les mettra toutes sur la table et on choisira celle qui colle le mieux à mes priorités pour finaliser l’opération de recapitalisation fin janvier. Un deal sera alors déjà bouclé. Il ne restera que des détails à la marge à finaliser. »