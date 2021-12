F1: Mick Schumacher sera pilote de réserve de Ferrari en 2022

L’Allemand Mick Schumacher, fils de Michael, sera l’un des pilotes de réserve de Ferrari, en plus de disputer la saison 2022 de Formule 1 chez Haas, a annoncé le Team Principal de la Scuderia, Mattia Binotto.

« Il ne faut pas oublier qu’il est déjà un pilote Ferrari : il fait partie de la Ferrari Driver Academy et, comme on le répète, cette académie existe pour identifier les futurs pilotes Ferrari », a expliqué Binotto lors d’une conférence de presse virtuelle lundi. « Si vous en faites partie et que vous réussissez, vous pourrez certainement avoir des opportunités. »