Emmanuel André: «Dans les prochains jours les contaminations vont réaugmenter»

A l’heure actuelle, la forte baisse du nombre de nouvelles infections, d’hospitalisations et de décès se poursuit. Entre le 12 et le 18 décembre, une moyenne de 8.300 cas positifs ont été détectés chaque jour. Il s’agit d’une diminution de 36 % par rapport aux sept jours précédents. Depuis le début de la pandémie, plus de deux millions d’infections ont été enregistrées en Belgique.