Gianni Infantino: «Une Coupe du monde tous les deux ans rapporterait 3.86 milliards d’euros de recettes supplémentaires»

Gianni Infantino continue de défendre son projet de Coupe du monde tous les deux ans. Bien que ce dernier provoque beaucoup de scepticisme dans le monde du football, le président de la FIFA a notamment dévoilé les contours financiers de ce projet qui rapporterait 62 % en plus et qui pourrait, selon ses dires, permettre à de plus petits pays de se mettre en avant, « au contraire de la Super League ».

« Le Venezuela est un pays de 30 millions d’habitants, mais qui n’a jamais participé à une Coupe du monde », a-t-il argumenté à l’occasion d’une conférence de presse à Caracas. « Chaque pays a le droit de rêver. En outre, la nouvelle formule générerait 3,86 milliards de recettes supplémentaires. De l’argent à investir dans le développement du football dans le monde entier », a poursuivi Infantino.