Le béton est sur la route de l’écologie

A l’heure où le secteur de la construction affronte une phase de réformes pour assimiler les nouvelles règles en matière de réduction des émissions de CO2, il y a lieu de se demander la place qu’occupe le béton dans cet effort collectif.

Ce matériau vieux comme le monde peut-il, lui aussi, contribuer à moins polluer ? Chez Febelcem, on en est convaincu. Normal, direz-vous, puisque la Fédération de l’industrie cimentière belge chapeaute et conseille les fabricants de ciment en Belgique. Et pourtant, les efforts sont là. « Aujourd’hui, le secteur adopte une attitude plus responsable », explique Hervé Camerlynck, directeur général de Febelcem. « Nous ne cherchons plus à produire la plus grande quantité de béton possible, mais visons à apporter davantage de valeur ajoutée dans notre approche. Le béton qu’on produit de nos jours n’a plus rien à voir avec celui du passé. »