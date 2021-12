Coronavirus: les conseils des virologues pour passer de bonnes fêtes de Noël

Yves Van Laethem recommande dans une vidéo relayée par le Centre de crise fédéral « de passer les fêtes avec des gens que l’on connaît : pas des gens que l’on voit rarement, si possible », et « d’être avec des personnes qui sont en bonne santé. La première chose que l’on dit c’est : si vous êtes malade, malheureusement vous ne participez pas à la fête, vous n’allez pas potentiellement contaminer d’autres personnes et gâcher la fête du groupe en question ».

Ventilation et port du masque

M. Van Laethem conseille aussi de « se réunir dans un lieu le mieux ventilé possible. On ne fantasme pas trop sur l’extérieur en Belgique pour un 24 ou un 31 décembre, mais on choisira l’appartement ou la maison la plus vaste de manière à ce qu’il y ait assez de place et d’air qui puisse circuler. » Et d’ajouter : « Et pour que cet air circule le mieux possible, on va garder les fenêtres entre-ouvertes, on va laisser fonctionner la hotte de la cuisine, on va laisser les portes ouvertes pour que les pièces ne soient pas confinées. Et si on a un détecteur de CO², on va l’employer parce que s’il vous montre qu’il y a trop de CO², ce sera une raison supplémentaire pour mieux ventiler dans la pièce en question. » À lire aussi L’Europe panique face à omicron, la Belgique dans l’expectative

Quant au port du masque, « on ne va pas le porter durant toute la fête, bien sûr, mais peut-être au moment d’accueillir les gens, dans le hall un peu plus restreint, et peut-être pour certaines personnes comme les personnes âgées qui sont plus fragiles et pour lesquelles le port d’un masque (même FFP2) peut avoir un intérêt à certains moments », ajoute Yves Van Laethem.