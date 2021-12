Rudi Vervoort avant le Codeco: «Il faudra prendre des mesures immédiates»

Un nouveau Comité de concertation se tient ce mercredi dès 14h pour faire le point sur la situation sanitaire. Celle-ci s’améliore si on la compare aux semaines passées mais l’impression pourrait être trompeuse car un nouveau variant – l’omicron – du covid pourrait bouleverser la situation.

« Les chiffres actuels de l’épidémie de coronavirus sont décroissants, c’est clair que ça diminue. Mais on voit la vague Omicron arriver », a commenté Rudi Vervoort (PS) au micro de BelRTL, précisant qu’« il y a des éléments qu’on ne maîtrise pas depuis le début » et qu’« il faut bien reconnaître qu’on n’a aucune certitude et que les situations ne sont pas comparables entre la Belgique et les Pays-bas ou la Belgique et le Royaume-Uni. »