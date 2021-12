Jelle Van Damme préface le match du Standard contre La Gantoise en Coupe: «C’est la seule chance de sauver leur saison»

« Les joueurs du Standard doivent bien se rendre compte que c’est la seule chance de sauver leur saison. Ils n’ont rien à perdre et ils doivent juste foncer », a lancé Van Damme, pointant du doigt le manque de leader dans l’effectif.

Jelle Van Damme, ancien capitaine du Standard, s’est exprimé sur les difficultés de son ancien club au micro de Sporza. Et le Belge a insisté sur l’importance du quart de finale de la Coupe de Belgique, qui oppose ce mercredi les Liégeois à La Gantoise.

« Le standard n’a pas de leaders. C’est un groupe assez jeune et inexpérimenté, surtout quand on doit jouer chaque semaine pour un tel club avec cette pression. Il n’y a pas d’équilibre dans le noyau. Ils doivent faire attention, car ils sont proches de la zone de relégation en championnat. Je ne dis pas qu’on va en arriver là, mais il faut quand même tirer la sonnette d’alarme », a-t-il poursuivi.

« Le nouvel entraîneur, Luka Elsner, n’a pas réussi à inverser la tendance, mais je pense que c’est plus profond que ça. Il faut regarder plus haut. Le club a besoin de quelqu’un qui puisse rendre le Standard sain à nouveau, qui puisse tout nettoyer correctement et qui puisse reconstruire avec les bonnes personnes au bon endroit », a insisté l’ancien défenseur rouche, soucieux de l’avenir de son ancien club.