EyeD Pharma lève 45 millions d'euros

La levée de fonds achevée (45 millions d'euros dont 33,6 viendront augmenter son capital) permettra à l'entreprise de financer le développement et l'entrée en phase d'essai clinique de son candidat produit le plus avancé et la poursuite des développements de trois autres candidats médicaments dans diverses pathologies oculaires.

"Cette nouvelle levée de fonds, à l'exception des sociétés cotées en Bourse, est la 3e plus grosse levée de fonds dans le milieu des life sciences cette année derrière Agomab (Gand) et MiDiagnostics (Leuven) en Belgique et la plus importante en Wallonie", se félicite Marc Foidart, président exécutif d'EyeD Pharma.