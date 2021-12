France, Royaume-Uni, Italie: du changement à l’approche des fêtes pour les Belges qui veulent voyager (carte interactive)

France

Pour faire face à la circulation épidémique, de nouvelles mesures sont entrées en vigueur dans l’Hexagone mercredi dernier concernant le pass sanitaire, expliquait le gouvernement français : « A compter du 15 décembre, les personnes de 65 ans et plus et les personnes vaccinées avec le vaccin Janssen (Johnson et Johnson, NDLR) devront justifier d’un rappel vaccinal pour que leur pass sanitaire soit prolongé. Les personnes de 18 à 64 ans ayant eu leur dernière dose de vaccin avant le 17 juin devront avoir fait leur rappel au 15 janvier pour que leur pass ne soit pas désactivé, puisqu’elles auront passé à cette date les délais de 5 mois pour être éligibles au rappel et de 8 semaines pour réaliser ce rappel. »

Des problèmes peuvent apparaître concernant l’affichage de la carte sur certains smartphones.

Les Belges qui veulent se rendre en France sont concernés par cette mesure. Plus d’informations sur le site du gouvernement français ou sur celui du SPF Affaires étrangères.

Italie

Jeudi 16 décembre, l’Italie a adopté une restriction des conditions d’entrée sur son territoire pour les voyageurs en provenance de l’Union européenne (UE), avec un test négatif obligatoire pour tous et une quarantaine de cinq jours pour les non vaccinés.

Le décret « prévoit la présentation obligatoire d’un test négatif au départ pour tous les arrivants des pays de l’Union européenne », a indiqué un porte-parole.

Jusqu’à présent, les ressortissants de l’UE pouvaient se rendre en Italie avec un pass sanitaire attestant d’un schéma de vaccination complet, d’une guérison récente ou d’un test négatif. Les personnes non vaccinées devront quant à elles observer une quarantaine de cinq jours à leur arrivée, en plus de la présentation d’un test négatif. Celles arrivant de l’extérieur de l’UE devaient déjà être placées en quarantaine.

Ces nouvelles mesures, seront valables du 16 décembre au 31 janvier.

Royaume-Uni

Voyager au Royaume Uni reste possible, mais plusieurs modalités imposées par les autorités britanniques doivent être respectées, explique le SPF Affaires étrangères.

Depuis le 7 décembre 2021, toute personne entrant en Angleterre doit faire un test de pré-départ. Ce test pré-départ s’applique à tous – sans distinction de nationalité, de résidence ou de statut vaccinal – à partir de 12 ans. Le test ne peut pas dater de plus de 48 heures avant le départ. Les tests antigéniques ainsi que les tests PCR sont autorisés.