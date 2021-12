Economie d'énergie: le Forem va former des spécialistes en isolation

Pour rappel, le gouvernement wallon s'est engagé à isoler l'enveloppe des bâtiments résidentiels existants afin de les rendre plus performants (label A) d'ici 2050. Dans ce cadre, les besoins d'investissement ont été estimés, sur les 3 prochaines années, à 120 milliards d'euros pour le résidentiel et de 34 à 57 milliards d'euros pour la rénovation des bâtiments tertiaires.

Traditionnellement, ce travail d'isolation est effectué par les maçons, les couvreurs ou les plafonneurs. Mais aujourd'hui, ce savoir-faire devient une spécialité de la construction à part entière, souligne le Forem qui propose dès lors une nouvelle formation.

Celle-ci s'adresse aux demandeurs d'emploi sensibles à la lutte contre le réchauffement climatique, qu'ils viennent du secteur de la construction ou non. Le parcours formatif comprend un volet théorique sur les principes de l'isolation et la physique du bâtiment et un volet pratique lors duquel les apprenants seront amenés à réaliser l'étanchéité à l'air et la mise en œuvre de différents types d'isolation tant en rénovation qu'en construction neuve. Le cursus de 70 jours est complété par des visites de chantier et deux stages en entreprise. Une formule plus courte est également proposée pour les personnes qui ont déjà une connaissance dans le secteur de la construction ou des énergies.