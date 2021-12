Les Jeux de Tokyo ont finalement coûté un peu moins chers que prévu

La facture du double événement sportif, reporté d’un an à cause du Covid-19, s’établit ainsi à 1.453 milliards de yens, selon cette estimation officielle présentée mercredi, un coût inférieur aux 1.644 milliards de yens (12,9 mds EUR au taux de change actuel) cités en décembre 2020.

Les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo-2020, tenus l’été dernier à huis clos en raison de la pandémie, ont coûté l’équivalent de 11,3 milliards d’euros, soit un peu moins qu’une estimation précédente, selon le dernier calcul des organisateurs annoncé dans la capitale japonaise.

Les Jeux olympiques et paralympiques se sont finalement tenus entre fin juillet et début septembre 2021 en dépit de l’opposition de la majorité des Japonais, selon de nombreux sondages, alors que le pays connaissait sa pire flambée d’infections.

L’organisation des JO de Tokyo a été marquée, depuis leur attribution à la capitale nippone en 2013, par une série de polémiques sur leur coût, de scandales divers et de rebondissements ayant culminé en mars 2020 avec l’annonce de leur report d’un an en raison de la pandémie.

Le coût des Jeux a pu être réduit grâce à des mesures de simplification de l’événement et aux économies dues à la quasi-absence de spectateurs dans les stades, ont précisé les organisateurs dans un communiqué.

Les athlètes olympiques et paralympiques japonais ont remporté au total 58 médailles, dont 27 en or, soit la moisson la plus prolifique de l’histoire du pays.