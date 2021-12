Et si 2022 était un puzzle à construire?

L’écologie, la solidarité, la responsabilité individuelle et la sécurité sont quatre valeurs fondamentales indissociables et indispensables à la conduite du changement. Elles ne doivent pas rester prisonnières de partis politiques antagonistes.

J’imagine une année où les solutions existantes, relevant le plus souvent du simple bon sens, seront enfin mises en œuvre pour prévenir l’augmentation galopante des températures et la destruction de l’environnement. J’imagine que les énergies renouvelables, moins onéreuses, supplanteraient enfin les ressources fossiles qui sont pourtant des dinosaures pour la planète. J’imagine l’efficience énergétique pour les bâtiments, des villes plus vertes desservies par une mobilité propre et une économie circulaire des biens et des déchets pour tous les pays et de manière équitable. Si tout cela relevait autrefois de l’utopie, l’évolution des progrès technologiques l’a rendu non seulement possible, mais aussi économiquement rentable et créateur d’emplois.

Sortir des clivages sans issue

Mais pour y parvenir, nous devons sortir des clivages sans issue entre écologie et économie, entre partis politiques de gauche et de droite, qui font le lit de l’immobilisme. Cet antagonisme creuse chaque jour le fossé entre ce que nous faisons et ce qu’il conviendrait de faire. Notre planète mérite mieux qu’une paralysie politique qui dure depuis trop longtemps. La création de richesses doit se construire avec les moyens techniques de l’industrie et avec la protection de l’environnement comme force motrice de l’économie. La solidarité et la redistribution prônées par la gauche doivent être rendues possibles par l’entrepreneuriat, la responsabilité et la sécurité, défendus par la droite.

L’écologie, la solidarité, la responsabilité individuelle et la sécurité sont quatre valeurs fondamentales indissociables et indispensables à la conduite du changement. Elles ne doivent pas rester prisonnières de quatre partis politiques antagonistes ! Sinon, comment les électeurs, qui ont besoin de tout cela à la fois, vont-ils pouvoir choisir autre chose qu’une abstention massive ? On construit les puzzles en combinant habilement les pièces et non en en écartant certaines. Je ne privilégie ni l’aile gauche, ni l’aile droite, je pilote un avion tout entier qui a autant besoin d’une technologie fiable que s’appuyer sur les ressources de son équipe pour réaliser son but. À lire aussi Bertrand Piccard: «L’utopie ne sauvera pas le climat, mais bien une meilleure efficience»

La COP26 a mis en exergue la volonté des États de s’engager de manière concertée, mais les actes peinent à venir. Tant que les normes et les standards écologiques ne seront pas alignés sur le potentiel des nouvelles technologies d’aujourd’hui, il sera encore légalement permis de polluer et de gaspiller nos ressources.

Pour une industrie du futur

La pandémie de covid a chamboulé le calendrier diplomatique reléguant les urgences climatiques au second plan. Elle sera malheureusement encore de la partie en 2022. Cette pandémie est un signe que la santé de la planète vacille. Pour se relever, la relance économique est plus que jamais une urgence qui ne doit pas se faire au détriment de l’écologie. Si nous saisissions cette opportunité pour relancer l’économie en investissant dans des technologies du futur, protectrices de l’environnement ? Et surtout pas pour maintenir en sursis des secteurs industriels appartenant au passé. Cette relance économique peut et doit être écologique.

En attendant la grand-messe du suffrage universel de France en 2022, rythmée de promesses et d’alarmismes conjoncturels, prenons nos responsabilités et soutenons chaque grain d’initiatives humaines. Les 1.400 solutions identifiées dans le monde par la Fondation Solar Impulse n’en sont qu’une première inspiration. Charge à toutes les meilleures volontés de s’en inspirer pour faire mûrir d’autres initiatives qui n’attendent qu’à éclore. Les instances sauront-elles les accueillir et les faire fructifier ? Là encore, le clivage bureaucratique ralentit les solutions. L’administration fonctionne en silos verticaux alors qu’une transversalité et une concertation de tous les services seraient nécessaires pour accompagner les projets jusqu’à leur implémentation. La bonne volonté existe, la sclérose des vieilles habitudes aussi.

Cap sur les « soft skills »

Ni les « hard skills » technologiques, ni les politiques, les rouages administratifs et les instances onusiennes ne parviendront seuls à résoudre cette équation. La pièce du puzzle manquante ne serait-elle pas plutôt à trouver dans un état d’esprit de pionnier, capable d’embrasser de nouvelles manières de penser ? À lire aussi COP26: le vent tourne lentement. D’urgence réglons les voiles

En 2022, cap sur les « soft skills » pour combattre la dérive de notre humanité. Les valeurs que nous partageons lors des fêtes de fin d’année devraient aussi nous animer les 364 jours restants. Pour agir en faveur de la planète, il faut l’aimer d’abord. Et ensuite, se mettre en action, ensemble. L’empathie, la créativité, la coopération, le partage et la communication ainsi que la capacité à trouver des solutions sont certes des aptitudes dites « douces », mais pour autant indispensables à la qualité de vie de notre génération comme des suivantes. La douceur n’exclut pas la fermeté, surtout si elle est durable.