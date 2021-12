Jonathan David sur le point de relever un nouveau défi? «C’est sa dernière saison à Lille», annonce son agent

Un an et demi après son départ de La Gantoise vers Lille pour 30 millions d’euros, Jonathan David est devenu un joueur incontournable chez les Dogues, comme en témoignent ses 15 goals inscrits en 26 matches cette saison. Et à seulement 21 ans, l’attaquant canadien a décidé qu’il était temps pour lui de passer un nouveau cap. C’est ce qu’à expliquer son agent dans une interview accordée à Radio Canada.

« Pour nous, l’objectif est de terminer la saison à Lille, mais ce sera sa dernière saison là-bas pour plusieurs raisons. Je pense que la Premier League est une belle option pour lui. Je pense qu’il aime beaucoup l’Espagne aussi parce qu’il aime le feeling du ballon et les joueurs très techniques. Ces deux ligues sont une grande priorité pour lui, mais on n’exclut rien. On ne sait jamais, avec le Paris Saint-Germain ou les grands clubs italiens. C’est normal que tous ces grands clubs soient intéressés par le meilleur buteur de la Ligue 1, mais je peux vous dire qu’aujourd’hui, il n’y a aucune offre officielle », a expliqué Nick Mavromaras.