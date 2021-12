Dans LéNA cette semaine: deux femmes œuvrent au chevet du volcan à La Palma

Carmen López et María José Blanco sont aujourd’hui responsables de la surveillance du volcan de La Palma, en éruption depuis plusieurs mois. « Nous nous relayons l’une l’autre en raison de la fatigue physique et émotionnelle qu’engendrent de tels processus », explique Carmen, parce que « la fatigue peut parfois avoir raison de vous. » « Nous nous apportons de la sérénité », surenchérit María José, « et le fait que nous soyons deux personnes posées nous donne une solidité que nous ne pourrions pas avoir chacune de notre côté. »

Il y a un peu plus de trente ans, deux jeunes candidates, géophysiciennes de formation, partageaient leurs notes et leurs syllabus afin d’obtenir une place à l’Institut géographique national espagnol. Elles ont fini par y entrer en 1990. « Nous nous sommes présentées deux fois. La première fois, ils nous avaient tous recalés », s’amuse María José Blanco.

Selon elles, leur réussite tient notamment au fait qu’elles sont deux femmes : « Parfois, nous sommes plus pragmatiques, et nous laissons de côté les guerres d’ego pour être efficaces et faire correctement notre travail », souligne Carmen. « Pour nous, il est très clair que rien n’est plus important que d’accomplir notre boulot. »