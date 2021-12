Le Sporting d’Anderlecht annule son stage à Dubaï en raison du covid

Le stage hivernal du Sporting Anderlecht à Dubaï n’aura pas lieu. Le club bruxellois a décidé d’annuler son stage aux Émirats arabes unis, prévu du 4 au 11 janvier, à cause du coronavirus et de l’émergence du variant Omicron. Les Mauves, qui cherchent une alternative, affronteront Courtrai ce jeudi en quart de finale de la Coupe de Belgique et se déplaceront au Beerschot dimanche, pour leur dernier match avant la trêve.