Cancer: une procédure porteuse d’espoir pour vaincre les métastases hépatiques

Des chirurgiens et oncologues des Cliniques universitaires Saint-Luc ont développé une procédure pour combattre les métastases hépatiques des patients souffrant de cancers colorectaux. Celle-ci se base sur la transplantation par donneur vivant.

C’est une lueur d’espoir pour les patients atteints de cancers colorectaux. Ils étaient près de 8.000 en Belgique en 2019. Chez certains, les cellules cancéreuses, appelées métastases, colonisent d’autres organes. Des chirurgiens et oncologues des Cliniques universitaires Saint-Luc ont développé une procédure complexe et exceptionnelle capable de contrer celles qui se logent de manière préférentielle dans le foie. « Le flux sanguin qui alimente le foie vient en grande partie du rassemblement des veines qui drainent le tube digestif », détaille le Dr Laurent Coubeau, chirurgien hépatique aux Cliniques universitaires Saint-Luc. « On sait que le foie remplit un rôle important de filtre en aval de ce tube. Lorsqu’une petite cellule se détache d’une tumeur d’origine colorectale, c’est donc la première localisation dans laquelle elle va s’implanter ».