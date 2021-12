Coronavirus - La fédération horeca Bruxelles est prête pour n'importe quelle forme de Covid

Depuis juillet dernier, des systèmes de ventilation et de purification de l'air de la marque belge ont été financés par la fédération et le gouvernement bruxellois, à l'initiative de la secrétaire d'Etat Barbara Trachte (Ecolo), et installés au sein de cinq établissements de la région-capitale.

Le test grandeur nature a donc été mené au restaurant "Comme chez Soi", dans la boite de nuit "Le Fuse", au food market "The Wolf", au café-brasserie "Le Temby's" et au bar "l'Archiduc". Chaque adresse a été équipée d'appareils de filtration et de désinfection aux UVC dimensionnés par Deltrian, en fonction des types d'occupation et des volumes d'espaces traités.