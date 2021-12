Flandre: les cas positifs ont chuté dans les écoles avant même les vacances anticipées

Durant les deux dernières semaines de classes avant l’anticipation des vacances de Noël pour cause de 4e vague de coronavirus, le nombre d’élèves flamands testés positifs a chuté, selon des chiffres fournis par les pouvoirs organisateurs flamands.

Entre le 6 et 19 décembre, 22.935 élèves flamands (1,91 %) et 3.525 enseignants (2,08 %) ont été testés positifs tandis que 42.553 élèves (3,54 %) et 532 enseignants (0,31 %) ont été mis en quarantaine.

Ces chiffres représentent en réalité une diminution de 43 % par rapport à la période d’inventaire précédente pour la contamination des élèves, et de 57 % pour les enseignants.

Le nombre de contaminations a donc sensiblement diminué avant même l’activation de la période « de refroidissement » imposée aux écoles par le Codeco à compter du lundi 20 décembre.

Selon M. Weyts, ces données doivent inviter à la plus grande prudence lors de l’adoption de mesures sanitaires envers le monde scolaire.

« Il faudra à l’avenir être encore plus prudent pour décider de fermer complètement les écoles. Celles-ci doivent être le dernier endroit où l’on éteindra la lumière », selon le ministre flamand.