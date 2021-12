Le Comité de concertation commence à 14h: voici ce qui est sur la table

Le variant delta a fait courir à la Belgique un nouveau risque de saturation des soins de santé. Il a fallu trois réunions du Comité de concertation en trois semaines pour qu’une série de mesures soient prises afin d’endiguer la menace. Les discothèques ont à nouveau tiré le volet, l’horeca doit fermer à 23h, le masque est de rigueur à partir de 6 ans, etc.

L’heure ne semble pas au relâchement même si, à l’approche des fêtes, certains ont réclamé des assouplissements, par exemple une fermeture au-delà de 23h dans l’Horeca le jour des réveillons. L’Union des Classes Moyennes (UCM) l’a rappelé encore mardi dans un plaidoyer partagé par le ministre des Indépendants, David Clarinval. Pourtant, selon des fuites dans les médias, les experts qui conseillent les autorités préconisent plutôt des restrictions supplémentaires. Il est question de fermeture dans l’horeca à 20h, du retour de la bulle sociale en limitant à deux ou trois ménages les convives aux repas de fête, de faire ses courses seul, d’annuler les événements de masse, de limiter la capacité des transports publics à 50 % ou encore d’imposer le télétravail à 100 %.

« Mesures supplémentaires »

« Lors du Comité de concertation de mercredi, on devra prendre des mesures supplémentaires », a dit mardi le ministre fédéral de la Santé, Frank Vandenbroucke, en commission à la Chambre, sans donner plus de précision sur les mesures envisagées. En Europe, plusieurs pays durcissent leur dispositif, en particulier les Pays-Bas voisins qui s’engagent dans un nouveau confinement. En Belgique, une telle mesure n’est pas à l’ordre du jour, ont assuré ces derniers jours plusieurs dirigeants politiques, dont la ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale.

Habituellement partisan de la ligne dure, le virologue Marc Van Ranst l’a également écartée. « La situation dans notre pays est meilleure qu’aux Pays-Bas. Nous sommes plus loin en matière de doses de rappel du vaccin et nous avons moins de lits occupés en soins intensifs », a-t-il expliqué lundi à l’issue d’une réunion des experts.

« Les chiffres actuels de l’épidémie de coronavirus sont décroissants, c’est clair que ça diminue. Mais on voit la vague Omicron arriver », a commenté Rudi Vervoort (PS) au micro de BelRTL ce mercredi matin, précisant qu’« il y a des éléments qu’on ne maîtrise pas depuis le début » et qu’« il faut bien reconnaître qu’on n’a aucune certitude et que les situations ne sont pas comparables entre la Belgique et les Pays-Bas ou la Belgique et le Royaume-Uni. »

Pour le ministre-président bruxellois, des mesures immédiates seront bel et bien prises cet après-midi : « Il faudra prendre des mesures immédiates et puis prévoir des mesures si un scénario pessimiste se confirme. » Et d’ajouter : « les mesures concerneront les lieux où le risque de contamination est le plus important. »

La fermeture de l’horeca à 20h « n’a aucun sens »

Un nombre de limite de personnes aux événements semble être une mesure très probable. « Ce sera sur la table », a affirmé M.Vervoort.

« On encouragera l’usage des autotests si le nombre le justifie », a précisé le socialiste.