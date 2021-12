Quand l’art cinématographique trouve les mots pour se raconter: quinze livres à offrir aux cinéphiles

Vous voulez déposer un livre consacré au 7e art au pied du sapin ? Voici une sélection éclectique et pointue dans laquelle tous les cinéphiles devraient trouver leur bonheur.

J ingle Bells résonne au loin, Père Noël affûte les rails de son traineau mais pour les cadeaux sous le sapin, c’est encore temps. Dans le « Mad cadeaux » du 8 décembre, on avait partagé quelques beaux livres de cinéma grand public. Cette fois, on décline des approches plus cinéphiliques. Avec de jolis noms du 7e art à glisser dans un paquet cadeau pour amoureux du cinéma. Le casting est tentant : Cary Grant, Depardieu, Théo Angelopoulos, Pialat, Chabrol, Nicolas Cage, Gabin, Abel Gance, Chantal Akerman, Charles Pathé, Anémone... Sous formes diverses. Livre-somme ou petit ouvrage décalé, rêverie ou analyse, confidences posthumes ou autoportrait manifeste, le cinéma s’exprime passionnément, sous la plume d’auteurs pour qui l’art cinématographique est une mise en abîme permanente. Les cinéphiles y trouveront leur bonheur.