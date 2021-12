Vincent Kompany sur les incidents racistes à Bruges: «Une réaction d’être humain, pas d’entraîneur»

Trois jours après les faits survenus au stade Jan Breydel où l’entraîneur, le staff et certains joueurs d’Anderlecht ont été victimes des insultes racistes, Vincent Kompany semblait encore touché par les événements. Cherchant quelque peu ses mots bien plus qu’à l’accoutumée, le coach du RSCA a vécu une expérience qu’il ne souhaite à personne. « J’ai réagi en tant qu’être humain et pas en tant qu’entraîneur, indique Vincent Kompany. C’est une situation perpétrée par quelques-uns et qui arrive souvent. Pas seulement dans le football. Et pas seulement chez les pros mais chez les amateurs et les jeunes aussi. Ce n’était pas très surprenant pour moi, mais c’était comme un coup de poing dans mon ventre. En tant qu’entraîneur, on veut pouvoir préparer un match, pas un tel débat. Maintenant, je ne peux pas fuir ce qui s’est passé. C’est un débat inconfortable mais il ne faut en aucun cas le minimaliser. »

Et Vincent Kompany d’exhorter les hautes sphères à prendre le taureau par les cornes et à mettre en place des actions pour que les choses bougent enfin dans le bon sens. « Les autorités doivent faire en sorte que cela n’arrive plus, avance le T1 du Sporting avant d’adresser un dernier message. Mon but n’est pas d’envoyer les coupables au bûcher. Mais il faut que les gens se voient tous comme des êtres humains et non en fonction de la couleur de la peau. »