Vaccination des 5-11 ans: c’est parti à Bruxelles

Sous le ciel bleu, Georges enlève son casque de moto. Ce mercredi matin, le froid pique. Heureusement, quelques mètres à peine le séparent, lui et Léonore, sa fille de 9 ans, de l’entrée du centre de vaccination. L’horloge indique 9h20 et Léonore deviendra, d’ici quelques minutes, le premier enfant de moins de 12 ans vacciné contre le coronavirus à Bruxelles. Son papa de 55 ans explique : « On va partir en voyage au Chili et la vaccination y est obligatoire à partir de 6 ans. On n’a pas le choix, mais cela ne me dérange pas. C’est une bonne chose de se vacciner et je fais confiance aux autorités ». En Région bruxelloise, la campagne globale de vaccination pour les 5-11 ans démarrera le 10 janvier prochain. Depuis mercredi matin, une phase de test a débuté pour rôder le processus d’accueil. Entre 9h30 et 11h, environ une quinzaine d’enfants ont ainsi reçu leur première piqûre. Les expatriés constituaient une grande partie des quelques familles présentes.