Bundesbank: la nomination de Joachim Nagel validée en conseil des ministres

Cet homme de 55 ans, qui connaît bien la "Buba" pour y avoir travaillé dix-sept ans, prend ses rênes à un moment tendu, marqué par une flambée de l'inflation en zone euro et particulièrement en Allemagne.

Le porte-parole du chancelier Steffen Hebestreit a loué en Joachim Nagel "un économiste reconnu" et un expert "des marchés financiers dont il a une profonde connaissance", lors d'une conférence de presse régulière.

Il "poursuivra l'héritage de stabilité de la Bundesbank", a estimé le porte-parole.

Il s'agit d'une des premières nominations de poids du chancelier social-démocrate Olaf Scholz, arrivé au pouvoir en décembre à la tête d'une coalition avec les Verts et les libéraux du FDP.

Proche du parti social-démocrate (SPD), Joachim Nagel est considéré comme un candidat de compromis pour la "Buba".

La nomination de M. Nagel intervient à un moment périlleux pour la Bundesbank, alors que l'inflation s'envole en Allemagne, à plus de 5% sur un an en novembre, au-dessus de la moyenne observée en zone euro, et bien au-delà de l'objectif de 2% visé par la Banque centrale européenne (BCE).