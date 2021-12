Coronavirus: flambée de cas positifs en Ligue 1, le PSG touché

Le club de Reims a annoncé mercredi six cas positifs au Covid-19 avant son match de Ligue 1 à Marseille alors qu’Angers, touché également, a retardé son départ pour Montpellier dans l’attente de nouveaux tests.

Au Stade de Reims, qui doit se déplacer à Marseille (21h00), les tests effectués sur l’ensemble des joueurs et de l’encadrement ont révélé six cas positifs (quatre joueurs et deux membres du staff) au Covid-19.