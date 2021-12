Vakoun Bayo (Gand) prêté au Sporting de Charleroi avec option d’achat (officiel)

Le début de mercato est décidément agité du côté du Sporting de Charleroi où, après l’arrivée du Lituanien Nauris Petkevicius et le départ du meilleur buteur Shamar Nicholson, c’est le transfert entrant de Vakoun Bayo qui a été officialisé.

Alors que le mercato hivernal ne s’ouvrira officiellement que le 1er janvier, les dirigeants carolos, eux, prennent les devants afin d’offrir un noyau le plus complet possible à Edward Still pour le départ en stage prévu le 4 janvier.

C’est ainsi que ce mercredi, au lendemain de l’annonce du départ de Shamar Nicholson au Spartak Moscou et deux jours après la signature du jeune Lituanien Nauris Petkevicius, c’est le transfert, sous la forme d’un prêt avec option d’achat, de Vakoun Bayo qui a été officialisé.