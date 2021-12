Comité de concertation: les cinémas et les théâtres vont fermer (direct)

Un nouveau Comité de concertation a tranché ce mercredi après-midi. Voici ce qui a déjà été décidé par le fédéral et des entités fédérées.

Après plusieurs heures de discussions, certaines mesures ont déjà été annoncées alors que la conférence de presse n’a pas encore commencé. Depuis plusieurs semaines, la situation en Belgique semble s’améliorer tandis que celle observée dans les pays limitrophes ne fait que s’aggraver. Malgré cela, les autorités belges ne préfèrent pas prendre de risques car le variant omicron pourrait faire basculer la situation.

Ce que l’on sait

Selon nos informations et sous réserve de confirmation, les cinémas, les théâtres ainsi que les parcs aquatiques devront fermer. Par ailleurs, les salles de concerts devront également fermer. Les événements de masses sont interdits à l’intérieur et les compétitions et entraînements sportifs sont interdits de public.