Comité de concertation: la conférence de presse est prévue à 18h15

Après un nouveau Comité de concertation qui a débuté ce mercredi après-midi. Les autorités ont prévu une conférence de presse afin de communiquer les nouvelles mesures qui entreront en vigueur. En effet, des mesures supplémentaires ont été décidées pour faire face au variant omicron qui inquiète de plus en plus en Belgique et ailleurs. Voici ce qu’ont décidé le fédéral et les entités fédérées.