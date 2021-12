Daniel Meyers se dévoile: «J’existe parce que je suis un fou et un altruiste»

Dialogue avec Daniel Meyers, l’homme qui a lancé la fondation « Hope and Spirit », un projet tennistique unique auquel personne ne croyait, et qui fêtera ses 10 ans en 2022.

Un slogan pour comprendre : « Le tennis c’est bien, les études et le tennis, c’est mieux » et une fondation pour l’appliquer à, aujourd’hui, 104 jeunes boursiers : Daniel Meyers et son équipe ont réussi le pari fou d’installer « Hope and Spirit » comme une structure de référence au sein du tennis belge, à côté des fédérations.

Lorsqu’il lance, en 2013, le projet d’une… fondation à but philanthropique pour aider les jeunes à continuer de rêver de tennis, tout en poursuivant leurs études, projet unique en son genre, personne ne croyait qu’on en reparlerait encore dix ans plus tard, tant les idées saugrenues meurent rapidement.