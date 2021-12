Seraing partira en stage à Metz, les négociations avec Daniel Opare en stand-by

La direction sérésienne a longtemps hésité non seulement quant à la tenue d’un stage hivernal mais surtout par rapport à la destination de celui-ci. Le club avait la possibilité d’aller en Espagne, notamment, mais a finalement opté pour Metz et son tout récent centre d’entraînement. Le Covid-19 étant encore bien présent, il a été jugé que le risque était trop grand de partir loin de nos frontières et que des joueurs se voient dans l’obligation de devoir respecter une quarantaine à leur retour. Les hommes de Jordi Condom séjourneront donc dans un hôtel messin pour une durée de 5 jours et, sur le chemin du retour, devraient disputer un amical à Dudelange face au club local.