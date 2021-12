Le port de Rotterdam a accueilli 15 millions de conteneurs, un record européen

Après un fléchissement dû à l'épidémie de coronavirus, le débit de conteneurs à Rotterdam a bondi de 7,8 % en EVP (équivalent vingt pieds) au cours des neuf premiers mois de l'année. L'équivalent vingt pieds étant une unité approximative de mesure des terminaux et navires porte-conteneurs basée sur le volume d'un conteneur de 20 pieds (6,1 mètres).

La croissance rapide du transbordement est due au fait que l'économie a montré des signes clairs de reprise, récemment, et que les consommateurs ont recommencé à dépenser davantage. Et ce, alors que le transport maritime international a également connu des perturbations cette année en raison d'un blocus du canal de Suez et de foyers épidémiques dans les ports chinois.