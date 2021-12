Cinémas, shopping, sport…: les premières mesures prises lors du Comité de concertation (direct)

Un nouveau Comité de concertation a tranché ce mercredi après-midi. Voici ce qui a déjà été décidé par le fédéral et des entités fédérées.

Ce que l’on sait

Selon nos informations et sous réserve de confirmation, les cinémas, les théâtres ainsi que les parcs aquatiques devront fermer. Par ailleurs, les salles de concerts devront également fermer. Les événements de masses sont interdits à l’intérieur et les compétitions et entraînements sportifs sont interdits de public.