Des activités pour les Territoires Zéro Chômeur

Créer des Territoires zéro chômeur comme en France ? OK. Qu’y ferait-on ? Une étude cerne les activités que les entreprises à but d’emploi pourraient développer.

C’est un jalon de plus. Il y a bien une pertinence à développer des projets « Territoires zéro chômeur de longue durée » (TZCLD) en Région bruxelloise. C’est la conclusion d’une étude commandée par Actiris à différents acteurs de terrain et centres d’études : la Fédération des services sociaux (FDSS), le Centre socialiste d’éducation permanente (Cesep), la Fédération des entreprises sociales et circulaires (Ressources), l’agence conseil en économie sociale Propage-s et la Plateforme de concertation des organisations représentatives de l’économie sociale (ConcertES).