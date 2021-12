«#visapourlaflandre»: Et pour tout le monde, la même chose

Visa pour la Flandre ? Que nenni ! Visa pour le monde plutôt. Car cette année, on l’a vu, « les merdes ont volé en escadrille » pour tous et partout.

Cette chronique s’intitule « Visa pour la Flandre ». Mais, en cette fin de l’an II de l’épidémie, force est de constater que le virus a mis à mal le communautaire ou en tout cas les velléités, peu fréquentes ces derniers mois, de communautariser les enjeux politiques et les sujets d’actualité.

« Et pour les Flamands la même chose », c’est une phrase célèbre en Flandre par laquelle on expose la réticence des Belges francophones à employer la langue néerlandaise. Certains ont encore le souvenir de ces discours de chefs d’administration qui après une communication en français à tous leurs fonctionnaires, se contentaient d’un « et pour les Flamands, la même chose » sommaire, expéditif et surtout extrêmement méprisant.