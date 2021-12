Collignon: «Pas de solution miracle pour reloger les sinistrés des inondations»

Plus de cinq mois après les inondations meurtrières de juillet, de nombreux sinistrés vivent encore dans des conditions très pénibles. Au parlement wallon, l’opposition gronde, surtout le PTB, qui parle de « honte » et accuse le gouvernement d’immobilisme. Christophe Collignon (PS), ministre du Logement et des Pouvoirs locaux, réplique ici.

Que répondez-vous à ceux qui disent que le gouvernement n’est pas à la hauteur dans cette crise ?