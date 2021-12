Culture, écoles, marchés de Noël… les mesures annoncées par le Comité de concertation

Gare à omicron

Les constatations : « La situation épidémiologique présente un début de tendance positive en ce qui concerne les infections, l’incidence, le taux de reproduction et les nouvelles hospitalisations, et plus récemment aussi en ce qui concerne le taux de positivité et de mortalité, la pression sur les soins de santé restant toutefois élevée ». Même constat positif : « L’occupation en soins intensifs semble avoir atteint un plafond, présentant depuis peu une baisse légère, restant toutefois à un niveau très élevé ». En revanche : « Le taux de positivité des contacts à haut risque augmente, ce qui est inquiétant étant donné qu’ils peuvent contribuer de manière significative à la propagation du virus ».

Tout va mieux ? Non. « La progression rapide du variant omicron vient perturber cette tendance légèrement positive ». On lit encore : « Selon le Laboratoire national de référence, à la date du 20 décembre, 20 % des nouvelles infections étaient dues à ce variant et cette proportion double tous les trois jours. Il se peut que le variant omicron soit dominant avant la fin de l’année ».

L’impact du variant omicron est encore très incertain : est-il plus contagieux ? Quelle en est le fardeau en matière de maladie ? Quel est l’effet des mesures prises par nos pays voisins ? « Des recherches supplémentaires sur le variant omicron confirment que ce variant possède un potentiel de croissance plus important que celui du variant delta et qu’il sera probablement amené à le remplacer. Par ailleurs, les recherches révèlent que la protection est moindre après une infection antérieure ou une vaccination avec 2 doses. Enfin, ces mêmes études concluent à un effet favorable d’une dose de rappel ainsi que des mesures non pharmaceutiques. » D’où l’importance de la campagne de vaccination, et la dose booster.

Dans ce contexte, le Codeco met en œuvre des « mesures préventives pour ralentir la progression du variant omicron ».

L’enseignement

Pour ce qui concerne l’enseignement, la reprise dans le primaire et le secondaire aura bien lieu le 10 janvier. En ce qui concerne l’enseignement supérieur, « les responsables et les ministres sont invités à convenir des modalités en la matière ».

Le masque sera obligatoire à partir de l’âge de 6 ans.

Parascolaire : le Codeco « recommande vivement » de ne prévoir aucune nuitée pendant les activités dans un contexte organisé, telles que les camps sportifs, ainsi que de limiter la taille des groupes.

Marchés de Noël

Plus largement, pour ce qui concerne les événements de masse, y compris les marchés de Noël et les villages d’hiver, les représentations culturelles et autres et les congrès : ils seront interdits à l’intérieur. Quid à l’extérieur ? Interdiction d’utiliser des tentes ; maximum un visiteur (un individu) par mètre carré ; à partir de 100 visiteurs simultanément, un plan de circulation à sens unique doit être élaboré, avec des entrées et des sorties distinctes.

Magasins

Les magasins restent ouverts sous les conditions suivantes : les courses sont effectuées avec maximum 2 personnes, à l’exception des mineurs de son propre ménage ; tout cela avec une distance de 1,5 mètre entre chaque personne ; un consommateur est autorisé par 10 mètres carrés de la surface accessible au public. Si la surface accessible au public est inférieure à 20 mètres carrés, il est autorisé d’accueillir deux consommateurs, à condition là encore qu’une distance de 1,5 mètre soit garantie entre chaque personne. Si la surface accessible au public est supérieure à 400 mètres carrés, un contrôle d’accès adéquat doit être prévu.

La culture

Les entreprises et associations offrant des activités culturelles, sportives ou récréatives aux consommateurs à l’intérieur, sont fermées.

Cette règle générale connaît de nombreuses exceptions à commencer par les bibliothèques, les ludothèques et les médiathèques. Mais aussi les musées, piscines (mais bien les parcs aquatiques), les salles des fêtes pour mariages et enterrements, les pistes d’équitation, les centres de bien-être et les fitness.

Les lieux de cultes restent aussi ouverts, à l’inverse des cinémas, théâtres et salles de concert.

Sport

Outre le fitness qui reste possible, il sera encore possible de s’entraîner en intérieur et de faire des compétitions mais le public est interdit tant à l’intérieur qu’en extérieur.

Pas d’autotest gratuit

La proposition de gratuité lancée par le PTB dans l’opposition et par Ecolo n’a pas été retenue.

Pas de pass sanitaire

L’idée du pass vaccinal (un CST uniquement pour les vaccinés) de Frank Vandenbroucke n’a pas été retenue mais un avis a été demandé au commissariat corona pour la mi-janvier. D’ici là, la Belgique va coller à l’Europe et réduire la validité du pass après la deuxième dose à 9 mois et plus douze.