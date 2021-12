Abattage rituel: Défi, Groen et Open VLD veulent déposer une proposition d’ordonnance

Défi, Groen, l’Open VLD comptent déposer pour la fin de la semaine, au plus tard début janvier, une proposition d’ordonnance au parlement bruxellois relative à l’abattage. Sans surprise, le texte sur lequel travaillent les trois formations de la majorité, sans les socialistes et les verts, vise à imposer l’étourdissement préalable et éventuellement réversible, même pour les rites religieux. Une obligation en vigueur en Wallonie et en Flandre depuis 2019, qu’a validé la Cour constitutionnelle tout début octobre.