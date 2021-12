La taxe sur les sauts de puce visera tous les vols

La « contribution à l’embarquement » est toujours en discussion, elle est intégrée dans un tax-shift global qui doit peser 300 millions. Elle concernera sans doute tous les vols et sera plus chère pour ceux à courte distance.

Depuis le conclave budgétaire d’octobre, on sait que le gouvernement à inscrit des recettes liées à une rentrée à concevoir sur les passagers des vols les plus courts. On l’a appelé taxe aéroport, taxe sur les sauts de puce, à la radio le Premier ministre avait parlé de taxer les passagers des vols de moins de 500km, les plus polluants et les plus facilement remplaçables par des solutions alternatives, par le train à grande vitesse notamment.