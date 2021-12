Le Comité de concertation décrète le retour du huis clos dans le sport belge, professionnel et amateur

Avant les fêtes de fin d’année, un nouveau comité de concertation a été convoqué pour faire le point sur la situation sanitaire en Belgique. Ce mercredi, de nouvelles mesures ont donc été prises pour limiter la propagation du variant Omicron. Les experts du GEMS avaient auparavant rédigé un rapport avec une série de règles plus strictes. Parmi celles-ci, il y avait une mention liée au football professionnel, qui recommandait l’interdiction de public dans les stades de football.

Lors du dernier comité de concertation, la Pro League avait tenu bon et avait échappé in extremis au huis clos, précisant qu’assister à un match de football « se fait dans un environnement sûr ». Mais, cette fois, le football belge n’y a pas échappé. Le comité de concertation a décidé d’interdire la présence du public lors de compétitions et d’entrainements sportifs professionnels et non professionnels à partir du 26 décembre. Cette règle prévaut à l’intérieur comme à l’extérieur.