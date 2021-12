Des marchés européens un peu plus soutenus en fin de journée

Hors BEL 20, l'avertissement sur résultats de Barco (17,44) était accueilli par une décote de 9,1%. Deceuninck (3,32) et Jensen (26,60) se distinguaient par contre en bondissant de 5% et 4,7%, Immobel (73,90) gagnant 3,1% tandis que des hausses de 2,2% étaient notées en D'Ieteren (164,80) et Bekaert (38,94), Roularta (17,60) gagnant 2,3%. Bone Therapeutics (0,59) et Nyxoah (19,22) rebondissaient de 7,7% et 8,8%, Acacia Pharma (1,32) progressant de 5,4% et MDxHealth (0,93) de 3,1%, Fagron (14,32) de 2,1%. Celyad (3,55) et Oxurion (1,79) perdaient par contre 3% et 2,5%, Mithra (20,25) cédant 1,7%.

Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,1317 USD, contre 1,1274 dans la matinée et 1,1269 la veille. L'once d'or gagnait 1,70 dollar à 1.793,20 dollars et le lingot se négociait autour de 50.940 euros, en recul de 170 euros. .