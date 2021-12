«On a occupé l’Afghanistan pendant 20 ans pour remettre le pays aux talibans. C’est du grand n’importe quoi»

Tu sais, Tonton Gérard, c’est un peu plus compliqué que ça.

Mais là, en l’occurrence, tu n’as pas complètement tort (pour une fois). Les faits sont implacables : le bourbier afghan, c’est une guerre qui a duré 20 ans et qui a causé la mort de plus de 70.000 soldats afghans, 100.000 civils et 4.000 soldats de la force internationale. Autant d’enfants, de femmes, d’hommes et de soldats qui ont perdu la vie pour que, finalement, les talibans récupèrent les rênes de l’Afghanistan plus forts avant même les dernières forces américaines parties.