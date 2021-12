«Avec ce pronom iel et leur écriture inclusive, les enfants ne sauront plus écrire sans faute»

Tu sais, Tonton Gérard, c’est un peu plus compliqué que ça.

Alors oui, tu as raison : l’écriture inclusive, le point médian, l’accord de proximité, la féminisation des noms de métier, les néologismes et contractions comme iel (il + elle), toustes (tous + toutes) ou celleux (celles + ceux), c’est déroutant.

Et oui, un long texte en écriture inclusive peut générer insécurité linguistique et hypercorrection frénétique. Bonjour le mal de crâne ! Or, nous sommes tous et toutes d’accord pour dire que l’argument majeur dans l’écriture, c’est l’impératif de clarté pour les lecteurs et lectrices. Alors quoi ? On laisse tomber ? Ou on poursuit le débat ?