Comité de concertation: les événements en intérieur sont interdits

Un nouveau Comité de concertation s’est réuni ce mercredi 22 décembre pour examiner l’évolution de la pandémie de covid en Belgique et les mesures nécessaires pour l’endiguer.

Tous les événements et activités en intérieur » seront interdits à partir de ce dimanche 26 décembre, à quelques exceptions près, a indiqué le Premier ministre Alexander De Croo mercredi en fin d’après-midi, à l’issue d’un comité de concertation avec les entités fédérées consacrées à la pandémie de covid-19.

Cela vaut pour les marchés de Noël, les cinémas, les congrès, les représentations culturelles et autres activités récréatives en intérieur (fêtes, bowling, darts, etc.), par exemple, mais pas pour les mariages, les funérailles, musées et infrastructures sportives, a précisé le Premier ministre en conférence de presse.

Le secteur des sports reste ouvert, y compris les centres de fitness et les fitness. Les éléments récréatifs des piscines et des piscines subtropicales doivent fermer, ainsi que les espaces intérieurs des parcs d’attractions et des parcs animaliers. Les stages sportifs peuvent uniquement avoir lieu sans nuitée.

Les laser games, les salles de bowling, les escape rooms, les centres de paintball, de snooker, de fléchettes et de billard, ainsi que les parcs de trampoline couverts doivent également fermer.

Les espaces intérieurs des secteurs culturels, festifs et récréatifs sont également fermés à l’exception des :

– bibliothèques, ludothèques et médiathèques ;

– des musées ;

– les salles de fêtes et de réception, pour les mariages et les funérailles ;

– les centres de bien être, y compris saunas, solariums, jacuzzis, hammams et bains de vapeur.

Depuis début décembre (le 6), les événements et représentations culturelles en intérieur étaient déjà limités à un public de 200 personnes maximum, assises, avec masque obligatoire et présentation d’un Covid Safe Ticket dès 50 personnes. Ce même maximum valait pour les salles de cinéma, où les différents groupes de spectateurs devaient être séparés d’au moins 1,50m.