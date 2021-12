Comité de concertation: pas d’autotest gratuit

En effet, à quelques jours des fêtes de fin d’année et à en croire les experts, l’autotest est l’accessoire indispensable à avoir à la maison si l’on souhaite passer de bonnes fêtes de fin d’année. « Nous devons considérer cette mesure comme un investissement pour limiter la propagation du virus et alléger la pression sur les hôpitaux, mais aussi pour réduire la mortalité et éviter que d’autres patients voient davantage leurs soins retardés. Cette approche peut par ailleurs aussi contribuer à veiller à ce que les écoles puissent rester ouvertes et que tous les secteurs socio-économiques puissent continuer à fonctionner. Cette proposition permet donc d’éviter d’autres coûts énormes. Il vaut mieux prévenir que guérir », avait plaidé le ministre Ecolo.