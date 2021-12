Comité de concertation: ce qui est en vigueur pour les marchés de Noël

Alors que la situation s’améliore quelque peu en Belgique, si on la compare avec celle des dernières semaines, les autorités ont tout de même décidés d’appliquer de nouvelles règles à deux jours de Noël. En cause, le variant omicron qui inquiète de plus en plus les autorités.

Plus largement, pour ce qui concerne les événements de masse, y compris les marchés de Noël et les villages d’hiver, les représentations culturelles et autres et les congrès : ils seront interdits à l’intérieur. Quid à l’extérieur ? Interdiction d’utiliser des tentes ; maximum un visiteur (un individu) par mètre carré ; à partir de 100 visiteurs simultanément, un plan de circulation à sens unique doit être élaboré, avec des entrées et des sorties distinctes.