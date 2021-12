Yves Matton, nouveau patron de Neuville chez Hyundai?

Le Belge a quitté son poste de directeur du rallye mondial et du rallye-raid à la FIA. L’ancien chef de l’équipe Citroën en WRC va-t-il retrouver la même fonction chez Hyundai ? Elle est vacante depuis l’éviction d’Adamo.

Eh bien… On peut dire que Mohammed Ben Sulayem, le nouveau président de la Fédération Internationale Automobile, met les bouchées doubles pour ‘marquer’ son territoire.

A juste titre, l’homme qui remplace Jean Todt a déjà donné de la voix à propos du dernier Grand Prix de F1 et de la perte de crédibilité de la FIA à cause des errements du Directeur de course, Michael Masi.

Et ce mercredi, on a appris qu’Yves Matton a donné sa démission au sein de la FIA. Rappelons que le Hutois occupait le poste de Directeur du rallye et du rallye-raid depuis 2018. Une fonction importante au sein de la fédération.